03 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK),tarımsal üretime, üretim konularına göre 50 milyon TL ile 500.000 TL arasında değişen miktarda düşük faizli yatırım ve işletme kredisi verecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kredi kapsamında; gerçek ve tüzel kişi üreticiler, sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve üretici birlikleri, TİGEM, yalnızca lisanslı depo yatırımlarına münhasır olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmeleri yer alıyor.
Krediler, Ziraat Bankası ve TTK'lar 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 tarihleri arasında, bankaca tarım kredilerine uygulanan cari faiz oranlarından, kredi konularına göre, bu kararla belirlenen oranlarda indirim yapılmak suretiyle kullandırılacak. Karar çerçevesinde, banka ve TTK'lar tarafından, üretim konularına göre üst limiti 500,000 TL ile 50 milyon TL arasında değişen miktarlarda ve yüzde 100'e varan indirim oranlarıyla, kapsam dahilindeki üreticilere kredi sağlanacak. Kredi kullanan üreticiler adına gelir kaybı ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıl bütçelerine konulacak ödenekten karşılanacak.
EN FAZLA 3 KEZ YARARLANILABİLECEK
Kullandırılan krediler, krediye konu ürün ve varlıkların söz konusu tarihler arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespiti durumunda, ertelenebilecek veya taksitlendirilebilecek. Kredilerin, üretim konusuna bakılmaksızın bir yıl süreyle ertelenmesi halinde yüzde 25, taksitlendirilmesi durumunda ise yüzde 20 oranında faiz indirimi yapılacak.
Gerçek ve tüzel kişiler, erteleme ve taksitlendirmeye dair madde hükümlerinden aynı üretim konusuyla ilgili olarak art arda en fazla üç kez yararlanabilecek. Madde hükümleri, sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişileri kapsamıyor.
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