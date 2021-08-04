Ziraat Bankası'nda yeni eğitim dönemi başladı

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Ziraat Bankası Bankacılık Okulu ile Ziraat Katılım Bankası Katılım Bankacılığı Okulu'nun yeni eğitim dönemleri başladı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun yeni eğitim döneminin açılış töreni, bankanın Ankara Ulus'taki tarihi genel müdürlük binasında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve diğer davetlilerin katılımlarıyla yapıldı.

Bakan Elvan, törende yaptığı konuşmada Bankacılık Okulu'nda eğitim görecek öğrencileri tebrik ederek, iş yaşamlarında başarılar diledi.

Burada konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da 157 yıldır ekonominin ve finans sektörünün en önemli aktörlerinden biri olduklarına işaret ederek, "Bugün 1 trilyon lirayı aşan aktif büyüklüğümüz ile Türkiye’nin en büyük bankasıyız. 1800'e varan şube sayımız ile en yaygın hizmet ağına sahibiz. Misyonumuzu sürdürürken, en önemli aktifimizi ise insan kaynağımız olarak görüyoruz. Kökleri 95 yıl öncesine dayanan, 1989 yılında güncel adını alan 'Ziraat Bankası Bankacılık Okulu', sektörde bilinen, kaliteli ve profesyonel eğitim veren bir marka eğitim kurumu olmuştur." ifadesini kullandı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Katılım Bankası 3. dönem Katılım Bankacılığı Okulu da Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleşen açılış programıyla yeni eğitim dönemine başladı. Açılış törenine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Murat Ali Çengelci, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve katılım bankacılığı sektöründen temsilciler katıldı.

Törende konuşan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda, müşterilerine etkin hizmet sunmak amacıyla 90 uzman yardımcısının eğitimlerine başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar açmış olduğumuz sınavlarla genç ve ilk iş tecrübesine sahip toplamda 450 çalışan istihdam edildi. 1450 çalışanı istihdam eden genç bir banka olarak yeni işe alım oranımız yüzde 31 seviyelerinde. Son dönemlerde yöneticiliğe terfi eden arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu ise kendi çalışanlarımızdan seçiliyor. Bu da bankamızda yeni başlayan kişiler için kariyer fırsatlarının ve imkanlarının yüksek olduğunu gösteriyor."

2 ay sürecek olan eğitim programında, alanında uzman 47 eğitmen ders verecek. Katılım Bankacılığı Okulu'nda 300 saat eğitim görecek uzman yardımcıları, ders programlarının tamamlanmasının ardından göreve başlayacak.