03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziraat Bankası'nı "Bir spor kulübünden daha fazlası." sözleriyle tarif eden İlker Met, AA muhabirine yaptığı değerlendirmeye, kırmızı-beyazlı ekibin Türk voleybolunu 1981 yılından bu yana temsil ettiğini vurgulayarak başladı.
Başkent ekibinin, gerçekleştirilen etkinliklerle "spor kulübünden daha fazlası" olmaya devam ettiğini dile getiren Met, "İç ve dış saha maçlarında büyük bir seyirci desteğiyle oynuyoruz. Maç öncesi ve sonrasında çeşitli organizasyonlar düzenleyerek, voleybolun sahiplenilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışıyoruz." dedi.
"Kulübümüz sadece sportif başarı ile değil taraftarı ile de birlikte örnek olma çabası ile çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullanan Met, "Kimi zaman taraftarlarımız olan gönüllülerle çocuklara yazarlık atölyesi düzenliyor, kimi zaman taraftardan oluşturduğumuz bando ile maçlara gelen çocukların müzik aleti kullanarak bir deneyim yaşamasını sağlıyoruz." diye konuştu.
AMAÇ "EKOSİSTEM" OLUŞTURMAK
İlker Met, voleybol maçı için bir araya gelen gençlerin içindeki yeteneklerin de gelişmesine imkan sağlayacak bir ekosistem oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.
Kulübün taraftar gurubu "Zirve"nin özgün ve spora katkı sağlayan bir niteliğe sahip olduğunu ifade eden Met, "Amacımız, voleybol maçı için bir araya gelmiş kardeşlerimizin, içindeki yeteneklerin de gelişmesine imkan sağlayacak bir ekosistem oluşturmak. Sosyal sorumluluk projeleri gıpta ile takip edilen kulübümüz, taraftar grubumuzla bir hatıra ormanı oluşturmak için de çalışmalarını tamamlamak üzere." şeklinde konuştu.
Daha önce müzik aleti kullanmamış banka çalışanlarından oluşturulan "Bandoz" isimli bando takımının düzenlediği ritm yarışmasının tribünde adeta "karnaval havası yaşattığını" dile getiren Met, "Maçlar öncesi seremonilerde minik taraftarlarımız oyunculara fair play ruhunu üst seviyede tutmak adına flamalar veriyor. Şu ana kadar 170 çocuk bu projede görev alırken, belki de geleceğin voleybolcularının oluşmasına katkı sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.
"YAŞAYAN ŞEHİTLER KÜTÜPHANESİ"
İlker Met, kırmızı-beyazlı taraftarların "Yaşayan Şehitler Kütüphanesi" projesiyle şehitler adına açılan kütüphanelere kitap bağışında bulunduğunu vurguladı.
Taraftarların ayrıca oyuncak bağışı yaparak sevgi evlerindeki çocuklarla paylaştığını aktaran Met, "Taraftarımız, Yaşayan Şehitler Kütüphanesi, oyuncak bağışı gibi önemli projeleri hayata geçirdi. Zirve'nin amacı 'yeryüzünün en organize taraftar grubu' olmak. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
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