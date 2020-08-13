Ziraat Bankası konut kredisi başvuru, erteleme ve sorgulama işlemleri merak ediliyor. Haziran ayında yeni bir kampanya düzenlenmiş ve 3 kamu bankasında sıfır konut için 0,64 ikinci el konut için 0,74 faiz oranı ile konut sahibi olma imkanı tanınmıştı. Ancak 3 kamu bankası tarafından bu faiz oranlarında yükselişe gidildi. İşte yeni konut kredisi faiz oranları
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Kamu bankaları tarihi düşük seviyelere çektiği konut ve diğer tüketici faiz oranlarını döviz kurları ve enflasyonda meydana gelen artışlar nedeniyle artırmaya başladı. Mevduat ve diğer faiz oranlarında artışın sinyali olarak algılanan bu gelişme sonrası 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan sıfır konutlar için faiz oranları değişmezken ikinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı yüzde 0,87'ye yükseldi. Ayrıca kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA
Böylece 500 bin liralık ve 10 yıllık konut kredisi alan vatandaşlar için aylık taksit 6 bin 729 lira toplamda faiz yükü ise 305 bin 920 lira olacak. Toplam geri ödeme 805 bin 920 lira olacak.
KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,
Şubece talep edilebilecek diğer belgeler
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