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Ziraat Bankası ile Japonya, Çin, Kore, Tayland, Tayvan ve Rusya da dâhil olmak üzere 24 ülke 140 milyondan fazla kart kullanıcısına hizmet veren JCB ödeme sistemleri arasında yapılan anlaşma kapsamında, JCB logosu taşıyan kredi ve banka kartları, fiziki POS cihazı ve yazarkasa-POS kullanan Bankkart Üye İşyerlerinde ve tüm Ziraat Bankası ATM'lerinde kullanılabilecek.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Ödeme Sistemleri ve Kredi Süreçleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık şunları söyledi:

"Ziraat Bankası olarak, gıdadan perakendeye, teknolojiden turizme, ülkemizin tüm sektörlerinde faaliyet gösteren üye işyerlerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve ödeme sistemleri alanındaki ürün ve hizmetlerimizi geliştirerek müşterilerimize daha fazlasını sunmak için çalışıyoruz.

Ödeme sistemleri alanında 9 milyon kredi kartı ve 31 milyon banka kartı kullanıcımıza sunduğumuz güvenli ve konforlu kullanıcı deneyimini, ülkemizi ziyaret eden misafirlerimize de sunmaya önem veriyoruz.

Bu çerçevede, dünyanın lider ödeme ağlarından biri olan JCB ile birlikte tamamlanan çalışmalar neticesinde 500 bini aşkın üye işyerimiz ve yaklaşık 7.300 Ziraat Bankası ATM’sinde JCB logolu kartlar kullanılabilir hale gelmiştir. Bu iş birliği ile başta Çin, Japonya ve Kore olmak üzere Uzakdoğu ödeme sistemleri pazarının önemli bir bölümünü ülkemizin ve Bankamızın kart kabul ağına entegre etmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin turizm gelirlerini, üye işyerlerimizin iş hacmini ve misafirlerimizin memnuniyetini artıracak olan iş birliğimizin tüm paydaşlarımıza katma değer yaratacağına inanıyoruz."