Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyası, Eylül ayının başında güncellendi. Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, TEB, Garanti BBVA gibi bankalarının promosyon yarışı sürerken kampanyaya son başvuru tarihleri 30 Eylül gününe kadar uzatıldı. Emekli zammının ardından ek gelir elde etmek isteyen binlerce SSK ve Bağ-Kur'lu "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL ve ne zaman ödenir?" sorusuna yanıt aradı. İşte, 2022 Eylül Ziraat Bankası emekli promosyonu ödemeleri ve maaş taşıma işlemiyle ilgili merak edilenler...