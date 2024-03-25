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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCELLENDİ! 2024 Mart kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ne kadar emekli promosyonu verecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Ziraat Bankası promosyon kampanyası güncellendi! Hangi kamu bankaları ne kadar emekli promosyon verecek?

        Emekli promosyon kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bankalar arasındaki rekabet sürerken konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, kamu bankalarının 25 Mart Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını belirtti. Bu bağlamda gözler "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, hangi kamu bankası ne kadar promosyon ödemesi yapacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 Kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası emekli promosyonları ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 19:13 Güncelleme: 25.03.2024 - 19:13
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        • 1

          Ocak ayı emekli maaş zamlarının açıklanmasının ardından bazı özel bankalar promosyon kampanyalarında güncellemeye giderken; kamu bankalarında değişiklik yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Erdoğan, kamu bankalarının bu yılki promosyon ödemesi miktarlarının alınan aylığa göre güncelleneceğini duyurdu. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte, kamu bankalarından kampanyalar...

        • 2

          VAKIFBANK, HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?

          21 Mart'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan; "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        • 3

          KAMU BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

          Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.

          Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.

        • 4

          Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında ise banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerin maaşlarını aldıkları yerden bu ödemeleri alabileceklerini vurguladı. “Cumhurbaşkanı Erdoğan “Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. “ ifadelerini kullandı.

        • 5

          EMEKLİ BANKA PROMOSYONU BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Banka promosyonu başvuruları ilgili bankanın şubelerinden, internet bankacılığından mobil uygulaması üzerinden ATM’lerden ve SMS yöntemiyle başvuru yapabilirler. Promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekmektedir.

        • 6

          EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCELLENDİ!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının emekli promosyon kampanyası güncellemesi için 25 Mart Pazartesi gününü işaret etti. Bu kapsamda Ziraat Bankası emekli maaşı promosyonlarını güncelledi.

        • 7

          ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

          10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

          10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

          15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

          20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        • 8

          Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

          Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile almak isteyen müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

        • 9

          VAKIFBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADARDI?

          1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

          3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

          3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

          7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

          10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

          3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

        • 10

          HALKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADARDI?

          Maaşını 3 yıl boyunca HalkBank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

          01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

          3.500 TL altı 3.000 TL

          3.500 - 7.499 TL 3.500 TL

          7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

          10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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