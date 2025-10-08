Habertürk
        Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı 2025 Ekim: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartları neler?

        Bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyalarında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayına girilmesiyle birlikte özel bir banka çıtayı yukarı taşıdı ve ek ödemelerle 32 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sundu. Bu noktada gözler kamu bankalarının promosyon ödemelerine çevrildi. Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı 2025 Ekim ayı itibarıyla maaşlarını taşımayı düşünen emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 Ekim ayında Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar, şartları neler? İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı ve başvuru şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 07:24 Güncelleme: 08.10.2025 - 07:24
          Müşteri kazanmak isteyen bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Ekim ayına girilmesiyle beraber bazı özel bankalar emekli promosyonu ödemelerini güncelledi. En yüksek tutar ek ödemelerle 32 bin TL’yi bulurken gözler kamu bankalarına çevrildi. Bu kapsamda ‘’Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alan emeklilere ödenecek promosyon tutarı belli oldu. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? İşte, 2025 Ekim Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı ve şartları…

          EKİM 2025 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

          3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Emeklilerin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

          Maaş tutarı;

          10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

          10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

          15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

          20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

          ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI

          Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Zirat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

          Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

          ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

          Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

          Şubeler,

          İnternet Şubesi,

          Ziraat Mobil,

          ATM'ler,

          SMS

          Müşteri İletişim Merkezi

          aracılığı ile yapılabiliyor.

          4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

          Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezi ile görüşebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
