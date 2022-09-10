Bankalar arasındaki promosyon ödeme rekabeti sürerken, vatandaşlar da kendilerine en uygun ödeme sistemi olan bankaların arayışına devam ediyor. Maaş ödemelerinde en yüksek ücreti veren bankayı bulmaya çalışan kişiler, arama motorlarında Ziraat Bankası'nı da araştırıyor. İşte tüm ayrıntılar...