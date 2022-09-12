Emekli promosyon maaşları birçok vatandaşın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Emeklilier en yüksek emekli promosyonu veren bankaları titizlikle araştırırken, Ziraat Bankası Eylül ayı promosyon teklifini güncelledi. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, maaş taşıma nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...