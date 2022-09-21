ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,