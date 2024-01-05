Ziraat Bankası hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir?
Bankalarda çeşitli işlemleri olan vatandaşlar, Ziraat Bankası'nın çalışma saatini de araştırıyor. Ziraat Bankası'nın çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonunda ve özel günlerde değişiyor. Peki, Ziraat Bankası çalışma saatleri nedir? İşte, detaylar...
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Bankada çeşitli işlemleri olan müşteriler, Ziraat Bankası'nın mesai saatlerini merak ediyor. Ziraat Bankası'nın çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere değişiyor. Peki, Ziraat Bankası'nın çalışma saatleri nedir? İşte, detaylar...
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ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermektedir. Güncel çalışma saatlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ziraat Bankası güncel çalışma saatleri:
Pazartesi: 09.00-17.00
Salı: 09.00-17.00
Çarşamba: 09.00-17.00
Perşembe: 09.00-17.00
Cuma: 09.00-17.00
Cumartesi ve Pazar: Kapalı
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ZİRAAT BANKASI ÖĞLE ARASI SAATLERİ KAÇ?
Ziraat Bankası’nda öğle molası saati vardır. Öğle molasında genellikle yemeğe çıkan çalışanlar ortalama bir saatlik aranın ardından mesaiye dönerler. Ziraat Bankası’nda öğle paydosu 12.30’da verilir. Yaklaşık 1 saatlik molanın ardından 13.30’da mesaiye tekrar başlanır. Bu bir saatlik öğle molasında herhangi bir işlem yapılmaz.
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