Kaza, Eskişehir-Alpu karayoluda Yassıhöyük Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Mahmut Öztürk (61),kullandığı 26 ACL 43 plakalı otomobille önce karşı yönden gelen Arif Çakıroğlu idaresindeki 26 TF 030 plakalı TIR'a, ardından yol kenarındaki su kanalı köprüsü demir korkuluklarına çarptı. Bu sırada Vedat Abaylu, kullandığı 03 ES 187 plakalı otomobille, kazayı görerek duran Rıdvan Dindar yönetimindeki 16 NJ 506 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; sağlık görevlileri kamyona çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Abaylu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı Mahmut Öztürk ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. TIR ve kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Abaylu'nun cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.