AA

Adnan Ürün idaresindeki 09 EP 549 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Davut Büyükyıldırım'ın kullandığı 35 DB 7819 plakalı kamyonet ile Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar mevkisinde çarpıştı.Hikmet Tuncay yönetimindeki 09 AAG 895 plakalı minibüs ise kaza yapan 35 DB 7819 plakalı kamyonete çarptı.İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.Kazada yaralanan 8 kişi, Aydın ve İzmir'in Selçuk ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.Yaralılardan Suriye uyruklu kadın Rukeyya Ali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.