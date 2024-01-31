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        Haberler Gündem Zincir marketten pastırma ve kavurma çalan şahıs yakalandı

        Zincir marketten pastırma ve kavurma çalan şahıs yakalandı

        Beylikdüzü'nde bir zincir marketten pastırma ve kavurma çalarak montunun cebine saklayan hırsız yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 01:34 Güncelleme: 31.01.2024 - 01:34
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        Marketten kavurma çalan şahıs yakalandı!
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        Olay, 27 Ocak günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette yaşanmıştı. Müşteri gibi markete girerek reyonların arasında gezen adam, şarküteri bölümünden çok sayıda kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak çalmıştı. Rahat tavırları ile dikkat çeken şahsın o anları ise marketin güvenlik kamerasına yansımıştı. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimlik bilgileri tespit edilen M.B. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında; çok sayıda hırsızlık ve narkotik madde ticareti ile kullanmak için narkotik madde bulundurmak suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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