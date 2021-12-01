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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatları görüşmek üzere konunun taraflarıyla toplantı düzenledi.

Poşet üreticileri, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, tüketici dernekleri ve zincir marketlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda zam konusu da gündeme geldi.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, zincir marketlerin Türkiye’de 2019 yılı itibariyle başlayan ücretli poşet uygulamasıyla tüketiciye 25 kuruşa satılmaya başlanan plastik poşet fiyatlarının 2022 yılında yüzde 100 zamlanarak 50 kuruşa satılmasını talep ettiğini belirtti.

'ZAM YAPILMAZSA MARKETLERİN PAYI SIFIRLANACAK'

Eroğlu, "2019 yılında ücretli poşet uygulaması başladığında 25 kuruşun 15 kuruşu devlete, 10 kuruşu ise marketçiye kalıyordu. 2020 yılına gelindiğinde yeniden değerleme oranına göre devlete giden pay 18 kuruşa çıktı ve markete 7 kuruş kalmaya başladı. 2021 yılında ise poşetin 19.6 kuruşu devlete, 5 kuruşu marketçinin cebine gidiyor. Özetle marketçiye kalan pay giderek azaldı ve şimdi gözler 2022 için yeniden değerleme oranına çevrildi" dedi.

Marketlerin payının sıfıra inme ihtimaline dikkat çeken Eroğlu, "2022’de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruş tamamen devletin kasasına gidecek ve marketlerin payı sıfırlanmış olacak. Bunun önüne geçmek isteyen zincir marketler, 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyor. Böylece 2019 yılından önce poşeti kendi parasıyla alıp müşterisine ücretsiz sunan zincir marketler, zam üzerinden poşetten para kazanmaya devam etmeyi hedefliyor” diye konuştu.