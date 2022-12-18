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Zimmetine 3.5 milyon lira geçiren Ovacık Mal Müdür Vekili tutuklandı

Karabük'te, zimmetine 3.5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ovacık Mal Müdür Vekili İsmail A. tutuklandı

Giriş: 18.12.2022 - 19:57 | Güncelleme: ABONE OL
Zimmetine 3.5 milyon lira geçiren müdür vekili tutuklandı
Zimmetine 3.5 milyon lira geçiren müdür vekili tutuklandı
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İHA

Karabük'te, zimmetine 3.5 milyon lira geçiren Ovacık Mal Müdür Vekili İsmail A. tutuklama kararı çıkarıldı.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ovacık Mal Müdür Vekili İsmail A.'nın serbest bırakılmasına Cumhuriyet Savcılığı'nın itiraz ettiği belirtildi. Açıklamada, "Usulsüz kayıtlarla zimmetine para geçirme şüphesiyle hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ovacık Mal Müdür Vekili İsmail A. hakkında Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine ilgili mahkeme tarafından tutuklama kararı verilmiştir" denildi.

SEVGİLİSİNİN HESABANI AKTARIP, ŞANS OYUNLARI OYNAMIŞ

Ovacık ilçesinde Mal Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten İsmail A. hakkında 3.5 milyon liralık kamu kaynağını zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İsmail A.'nın farklı tarihlerde ve miktarlarda başka bir hesaba ve sevgilisine aktardığı, aynı zamanda bu paralarla şans oyunları oynadığı tespit edilmişti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İsmail A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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