Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da tamamlayan Fenerbahçe, yeni hocası ve transferleriyle yeni sezona hızlı bir giriş yaparak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu kapsamında Zimbru'yu 5-0 skorla mağlup etmişti. Peki, "Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Zimbru-Fenerbahçe maçı hakkında öne çıkan detaylar...