Zimbru Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

Zimru Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl ülkemizi Beşiktaş ve Adana Demirspor ile UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden sarı lacivertliler, üçüncü ön eleme turuna yükselmek için Zimbru ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İşte maçın günü, tarihi ve yayıncı kanalı ile ilgili bilgiler.