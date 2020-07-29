Zimbabve Tarım Bakanı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ulusal basında çıkan haberlere göre, 65 yaşındaki Shiri, Kovid-19 hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir arkadaşım olan Tarım Bakanı, emekli Tümgeneral Perrence Shiri'nin ölümünü derin üzüntüyle açıklıyorum. Shiri, hayatını ülkesinin özgürlüğüne, bağımsızlığına ve hizmetine adamış gerçek bir vatanseverdi." ifadelerini kullandı.

Shiri'nin şoförü de birkaç gün önce Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Ülkede şimdiye kadar 2 bin 817 Kovid-19 vakası görüldü, 40 kişi yaşamını yitirdi.

-bashal