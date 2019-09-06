06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "özgürlüğün simgesi" olarak nitelendirdiği eski Devlet Başkanı Mugabe'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ailesi, BBC'ye yaptığı açıklamada, nisan ayından bu yana Singapur'da tedavi gören Mugabe'nin yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, 2017'de yapılan askeri müdahale ile yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybetmişti.
Mugabe, askeri müdahaleden bir hafta sonra görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
ÜLKEYİ 37 YIL YÖNETTİ
Eski İngiliz sömürgesi olan ve bağımsızlık öncesi Güney Rodezya adını taşıyan Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Robert Mugabe, 1924'te dünyaya geldi.
Güçlü hitabetiyle bilinen Mugabe, ilk olarak 1970'li yıllarda başını çektiği Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliği'nin beyazlara karşı verdiği mücadeleyle ün kazandı.
Mugabe, partisinin Mart 1980 seçimlerini kazanması sonrasında ülkenin ilk başbakanı oldu ve ülkenin adı Zimbabve olarak değiştirildi.
Zimbabve'de 1982-1986 yıllarında Mugabe'nin eski hükümet ortağı Joshua Nkomo ve partisi Zimbabve Afrika Halkları Birliği ile yaşanan siyasi kriz, iç çatışmaya dönüştü ve çatışmalarda yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti.
Başkanlık sistemine geçilmesiyle 1987 yılında devlet başkanı olan Mugabe, askeri müdahaleyle yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybettiği 2017 yılına kadar tüm seçimleri kazanarak koltukta kalmayı başarmıştı.
Mugabe sık sık kötüleşen ekonomi, yolsuzluk iddiaları ve insan hakları ihlallerine dair eleştiri ve suçlamalarla karşı karşıya kalıyordu.
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