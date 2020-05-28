Zimbabve'de Kovid-19 vaka sayısı bir günde iki kattan fazla arttı

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Hükümet Sözcüsü Nick Mangwana, Twitter'dan yaptığı açıklamada, başkent Harare başta olmak üzere Beitbridge ve Masvingo şehirlerinde 76 yeni Kovid-19 vakası tespit ettiklerini bildirdi.

Mangwana, "Yeni vakaların çoğunluğunu Güney Afrika Cumhuriyeti ve Bostvana'dan dönen kişiler oluştururken, sadece bir Zimbabvelide virüs tespit edildi." ifadesini kullandı.

Yurt dışından gelenlerin karantinada olduğunu aktaran Mangwana, bu kişilerin kaçmamaları için güvenlik önlemlerinin artırıldığının altını çizdi.

Yaklaşık 15 milyon nüfusuyla Zimbabve'de bugüne kadar 38 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı. Virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de iyileşti. Son verilerle vaka sayısı 56'dan 132'ye cıkmış oldu.