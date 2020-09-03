Zimbabve'de gizemli şekilde ölen fillerin sayısı 22'ye çıktı

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Zimbabve Milli Parklar ve Vahşi Yaşam İdaresi Sözcüsü Tinashe Farawo, basına yaptığı açıklamada, geçen hafta 12 hayvanın leşinin bulunmasının ardından bu hafta da 10 filin ölüsünün Pandamasue Ormanı yakınlarında tespit edildiğini söyledi.

Leşi bulunan hayvanların hepsinin genç olduğunu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını aktaran Farawo, "Yılın bu zamanlarında yeterli yiyecek bulmakta zorlanıyorlar, buldukları her şeyi yiyorlar ve bazen bunlar zehirli olabiliyor." dedi.

Farawo, daha fazla ölümün önüne geçmek için de leşleri yaktıklarını söyledi.

Botsvana'dan sonra dünyanın en fazla fil nüfusuna sahip olan ülkede yaklaşık 84 bin fil yaşıyor.