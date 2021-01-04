Zimbabve'de artan vakalar nedeniyle Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı

İletişim Bakanı Nick Mangwana, okulların açılmasının ileri bir tarihe alındığını ve insanların düğün ya da ibadet amacıyla 30 gün süreyle toplanmasının yasaklandığını açıkladı.

Ülkedeki Kovid-19 vakası sayısının yeniden arttığına dikkati çeken Mangwana, kısıtlamaların yeniden başladığını sözlerine ekledi.

Alınan tedbirler kapsamında gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve restoranlar kapatıldı.

Yetkililer, Kovid-19'a karşı halkı tedbirli olmaya ve kurallara uymaya çağırdı.

Zimbabve'de 15 bin 265 kişide virüs tespit edildi, 380 kişi hayatını kaybetti.