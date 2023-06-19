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Zilhicce ayı kutlama mesajları ve sözleri! 2023 En güzel ve anlamlı, SMS, kısa, uzun Zilhicce ayı tebrik mesajları...

Zilhicce ayı kutlama mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı, kısa, uzun Zilhicce ayı tebrik mesajları...

Gün itibariyle başlayan Zilhicce ayı ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. İslam dünyasının heyecanla beklediği bu mübarek aya dair vatandaşlar, birbirlerine Zilhicce ayı ile ilgili tebrik ve kutlama mesajları gönderiyor. İşte, 2023 Zilhicce ayına ilişkin tüm detaylar ve kutlama ile tebrik sözleri...

Giriş: 19.06.2023 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İslam aleminde Kurban Bayramını da kapsayan Zilhicce ayı için beklenen zaman geldi çattı. Bu mübarek aya ilişkin vatandaşlar, birbirlerine tebrik mesajları ve sözleri gönderiyor. İşte hem Zilhicce ayına dair tüm bilinmesi gerekenler hem de en güzel kutlama mesajları...

  • EN GÜZEL ZİLHİCCE AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

    Ramazan sonrasında en mübarek ay olan hac ayı Zilhicce tüm İslam alemine hayır getirsin. Allah kesilen kurbanları, tutulan oruçları ve yapılan hacları kabul eylesin. Amin.

    Mübarek hac ayında tüm Müslümanlara Allah’tan bereket, sağlık, huzur ve iman dilerim. Hac ayımız Zilhicce mübarek olsun. 

  • Zilhicce ayının başladığı bu günlerde sana ve sevdiklerine en içten dileklerimi gönderiyorum. Rabbim dualarımızı kabul etsin, bizi affetsin ve bize sağlık, huzur ve mutluluk versin.

  • Kurbanların kesileceği, binlerce kişinin hacı olacağı Zilhicce’nin ilk 10 gününü oruçla geçirebilmeyi nasip eyle Ya Rabbi… Hepimizin hac ayı Zilhicce mübarek olsun.

    Ömrü hayatımızda bir kez daha Zilhicce’yi görmenin huzurunu yaşatan Rabbimize şükürler olsun. İnşallah dileyen tüm Müslüman kardeşlerim Hac ayı Zilhicce’de bir gün hac ibadetini gerçekleştirir. Hayırlı günleriniz olsun…

  • ZİLHİCCE AYI NEDİR?

    Hac ibadeti ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aya Zilhicce ayı denmektedir. İslam dünyasında büyük önemi taşımaktadır.

  • ZİLHİCCE AYININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

    Fecr suresinin 2. ayetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Razi, Mefatihu’l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabiler, “Ey Allah’ın Resulü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de.

    Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhari, İdeyn, 11) buyurmuştur. Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menasiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyam, 196, 197; Ebu Davud, Savm, 64; Tirmizi, Savm, 46).

  • ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

    Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyam, 196-197) buyurmuştur. 

  • Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve halsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebu Davud, Savm, 64).

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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