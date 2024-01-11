Zile Kalesi'ndeki antik tiyatronun Roma tiyatrosu olduğu belirlendi

Hava şartlarından dolayı kazı çalışmasının duraklatıldığını belirten Eryılmaz, "Basamaklar ve ileri gelenlerin oturduğu alanlar ortaya çıkarıldı. Hocalarımız, tiyatronun bazı bölümlerinin iki evin altında olduğunu ifade etti. Dolayısıyla kamulaştırma kararı çıktı" ifadesini kullandı.