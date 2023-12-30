Zihniniz üzerinde kontrolü elinize almanızı sağlayacak 4 anksiyeteyi yenme stratejisi
Anksiyete bazen yorucu olabilir ve gününüzü sürdürmenizi zorlaştırabilir. Buna rağmen yaşanılan huzursuzluk, endişe ve korku hislerinin yoğunluğu fark etmeksizin bu duygularla baş etmenin yolları vardır. İşte kısa vadede anksiyete duygusunu azaltmak için bilim destekli 4 yöntem...
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Anksiyete, kısa süreli gelen bir duygu durum değildir ve psikolojik destek alınmasını gerektirecek kadar ciddi bir konumda olabilir, bu tarz durumlarda uzman bir psikolog veya psikiyatristten destek almak en doğrusu olacaktır. Ancak size kısa sürede etki edebilecek bazı öneriler de mevcuttur. İşte, kısa vadede işe yarayabilecek 4 çözüm önerisi...
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1. KAYGILARINIZLA ARANIZA MESAFE KOYMAYI ÖĞRENİN
Anksiyete krizleri genellikle günlük yaşamda yaklaşan bir olay hakkında felaket senaryoları kurduran düşüncelerle başlar. İlk buluşmada kendinizi nasıl utanç verici duruma düşürebileceğinizi hayal etmeye başlamanız buna örnek verilebilir.
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Bu tarz düşünceleri susturmanın yolu, bu düşünceleri sakinleştirmektir. Bunu yaparken düşünceleri bastırmaya çalışmak pek işe yaramaz ve hatta geri tepmesi mümkündür.
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Bunun yerine ne yapmalı?
Düşüncenizle aranızda mesafe yaratın ve neden kendinizi utandıracak duruma düşürebileceğinize dair sonuçları anlamaya çalışın. Kendinize daha önceki iyi tecrübelerinizi hatırlatarak bu durumla başa çıkabileceğinizi gösterin.
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2. KENDİNİZİ TOPRAKLAYIN
Zihniniz ne olacağına dair felaket senaryoları kurduğunda bunun bedeninizde yansımaları olur: Sinir sistemi devreye girerek sizi dışarıdan gelecek bir tehdide karşı hazırlar; nefes alışınız hızlanır ve adrenalin kaslarınıza hücum eder.
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Bu tepkiyi azaltmanın yollarından birisi, ''topraklama'' adı verilen egzersizdir. Topraklama yöntemi, ayaklarınızı rahat bir mesafede tutarak sanki ayak parmaklarınıza dokunacakmış gibi öne doğru eğilerek yapılır (ne kadar uzağa ulaşabildiğiniz önemli değildir).
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Bu egzersizi bir dakika boyunca devam ettirip tekrar edebilirsiniz. Egzersizin amacı, vücudunuza her şeyin yolunda olduğuna ve rahatlayabileceğine dair sinyal göndermektir.
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3. NEFESİNİZİ DÜZENLEYİN
Vücudunuzu sakinleştirmenin bir başka yolu da kontrollü nefes egzersizi yapmaktır. Bunu yapmak için rahat bir yere oturun ve nefesinize odaklanın.
-Dört saniye boyunca nefes alın,
-Dört saniye nefesinizi duraklatın,
-Dört saniye boyunca nefes verin,
-Bunu en az 30 saniye tekrarlamaya çalışın ve ihtiyacınız olduğu sürece bu egzersize devam edin.
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Buradaki amaç, nefes alma hızınızı ve derinliğinizi yeniden kontrol altına almanıza yardımcı olmasıdır, bu da tüm vücudu sakinleştirmenin etkili bir yoludur.
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4. BİR ''ENDİŞE PENCERESİ'' PLANLAYIN
Zihninizi ve bedeninizi sakinleştirdikten sonra bile endişelerinizin geri gelmeye devam ettiğini fark ettiğinizde bir döngünün içinde sıkışıp kaldığınızı düşünüp rahatsız hissedebilirsiniz. ''Endişe penceresi'' zihninizde dönüp duran düşünceleri kontrol ederek çözüm üretebileceğiniz özel bir zaman dilimidir
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Düşünceleri sürekli aklınıza getirerek çözümsüz bırakmak yerine seçtiğiniz zaman diliminde yapıcı planlar oluşturarak ortadan kaldırabilirsiniz. Bu uygulamayı uyku saatine yakın olmayan bir saatte yapabilirsiniz.
Kaynak: Science Focus