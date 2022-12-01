Zihinsel engellinin ölümünde eski eşin cezası belli oldu

DHA

Antalya'da, zihinsel engelli eski eşin ölümüne ilişkin davada tutuklu 2 sanık hakkında karar çıktı.

Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde, 8 Mart günü saat 21.00 sıralarında, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, Selahattin Erbaş (52) olduğu tespit edildi. Yüzde 80 zihinsel engelli olduğu belirtilen Erbaş'ın vücudunda yara ve darp izleri saptandı. Olay yerine 200 metre uzaklıktaki evde yapılan incelemede ise kan izlerine rastlanıldı. Jandarma, evde bulunan eski eşi Çiğdem Yediçam (45) ile Uğur Peker'i (41) gözaltına aldı.

DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Darbedilerek öldürüldüğü değerlendirilen Selahattin Erbaş'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çiğdem Yediçam'ın, Selahattin Erbaş'ın eski eşi olduğu, boşandıktan sonra Uğur Peker ile evlendiği, daha sonra Peker ile de boşanarak birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiğdem Yediçam ve Uğur Peker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"VİCDAN VE MERHAMETİNİZE SIĞINIYORUM"

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Çiğdem Yediçam ve Uğur Peker, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada şikâyetçi yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Adalete güvendiğini ve olaydan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Peker, "Geri kalan hayat ve yaşamım sizlerin elinizde, vicdan ve merhametinize sığınıyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım" dedi.

"BÖYLE OLDUĞU İÇİN ÜZGÜNÜM"

Sanık Yediçam ise eski eşi Selahattin Erbaş'ı kendisine yıllardır eziyet ettiği halde öldürme gibi düşüncesinin olmadığını anlatarak, "Böyle olduğu için üzgünüm, ne kadar kötü olsa da çocuklarımın babasıydı" diye konuştu.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Uğur Peker'e "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Çiğdem Yediçam hakkında ise "boşandığı eşi kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası verildi.



