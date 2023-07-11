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        Zihinsel engelli sokak ortasındaki tartışmada bıçakla öldürüldü

        İstanbul'da, geçimini hurda toplayarak sağlayan Hikmet Aydoğan sokak ortasında tartıştığı kişilerce bıçaklandı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Aydoğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 19:58
        Zihinsel engelli sokakta bıçakla öldürüldü
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        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sokak ortasında bıçaklanan Hikmet Aydoğan (52), hayatını kaybetti.

        Olay, Talatpaşa Mahallesi Aydoğan Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Hikmet Aydoğan, kaldırımda yürürken karşılaştığı kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ile tartışmaya başladı.

        Bir süre devam eden tartışma sırasında, tartıştığı kişiler Aydoğan'ı karnından bıçaklayarak kaçtı. Hikmet Aydoğan'ın kanlar içinde yere yığıldığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aşırı kan kaybettiği öğrenilen Aydoğan'ı, ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırdı. Hikmet Aydoğan'ın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

        Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hikmet Aydoğan'ın zihinsel engelli olduğu öğrenildi.

        #istanbul haberleri
        #zihinsel engelli
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