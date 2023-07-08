Zihinsel engelli Gülseli kayboldu! Arama çalışmaları yapılıyor

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Kayıp olayı dün yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Yazıhan ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde Mengüşoğlu ailesinin 30 yaşındaki zihinsel Gülseli Mengüşoğlu kayboldu.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Dün kızının evde olmadığını gören baba Aziz Mengüşoğlu, akrabalarıyla kızını armaya başladı. Bir saatlik aramada kendisinden haber alamayan baba durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.

DALGIÇLAR BİR ŞEY BULAMADI

Kayıp başvurusu üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Çevrede çalışma yapan Jandarma, bölgede bulunan dere de arama çalışmaları yapıldı. Dalgıçlar tarafından dere arandı ancak genç kıza ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmalarına SAR ekipleri de katıldı.

KANALIN SUYU BOŞALTILACAK

Bölgede bir su kanalında arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD ekiplerinin de katılacağı bildirildi. Su kanalın boşaltılıp içine bakılması bekleniyor. Kayıp başvuran baba Mengüşoğlu, kızının konuşamadığını ve yürümekte zorluk çektiğini kaydederek, kolunda telefon numaralarının yazılı olduğunu belirtti.