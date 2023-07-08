Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Zihinsel engelli Gülseli kayboldu! Arama çalışmaları yapılıyor

        Malatya'nın Yazıhan ilçesi Balaban Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 30 yaşındaki zihinsel engelli Gülseli Mengüşoğlu kayboldu. Ailenin başvurması üzerine Jandarma kayıp çalışması başladı. Bölgeye AFAD ekipleri bekleniyor.

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 16:51
        Zihinsel engelli Gülseli nerede?
        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayıp olayı dün yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Yazıhan ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde Mengüşoğlu ailesinin 30 yaşındaki zihinsel Gülseli Mengüşoğlu kayboldu.

        KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

        Dün kızının evde olmadığını gören baba Aziz Mengüşoğlu, akrabalarıyla kızını armaya başladı. Bir saatlik aramada kendisinden haber alamayan baba durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.

        DALGIÇLAR BİR ŞEY BULAMADI

        Kayıp başvurusu üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Çevrede çalışma yapan Jandarma, bölgede bulunan dere de arama çalışmaları yapıldı. Dalgıçlar tarafından dere arandı ancak genç kıza ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmalarına SAR ekipleri de katıldı.

        KANALIN SUYU BOŞALTILACAK

        Bölgede bir su kanalında arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD ekiplerinin de katılacağı bildirildi. Su kanalın boşaltılıp içine bakılması bekleniyor. Kayıp başvuran baba Mengüşoğlu, kızının konuşamadığını ve yürümekte zorluk çektiğini kaydederek, kolunda telefon numaralarının yazılı olduğunu belirtti.

        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Özkan Uğur vefat etti
        Özkan Uğur vefat etti
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Zihinsel engelli Gülseli nerede?
        Zihinsel engelli Gülseli nerede?
        Kocaeli ve Sakarya'da sel baskını!
        Kocaeli ve Sakarya'da sel baskını!
        NASA görüntüledi: Bilinen 'en yaşlı süper kütleli kara delik'
        NASA görüntüledi: Bilinen 'en yaşlı süper kütleli kara delik'
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        70 milyon Euro transfer kârı
        70 milyon Euro transfer kârı
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        İntihardan vazgeçti ama...
        İntihardan vazgeçti ama...
        İlk hedef Lyanco!
        İlk hedef Lyanco!
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Türkan Şoray'ı yıkan kayıp
        Türkan Şoray'ı yıkan kayıp
        Ücret maaş dengesi ne oldu?
        Ücret maaş dengesi ne oldu?
        Ayrılık kararı! Üç talibi var
        Ayrılık kararı! Üç talibi var
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Sezen'in hayran kâbusu
        Sezen'in hayran kâbusu