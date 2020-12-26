AA

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonları arasında yer alan Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde misafirlerini bekliyor.

AA'nın haberine göre Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda bulunan merkez, Trabzon başta olmak üzere çevre illerdeki doğaseverlerin ve kayak meraklılarının ilgisini çekiyor.

Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane kent merkezine ise 40 kilometre mesafedeki merkez, pistlerin yanı sıra 150 kişilik otel, 50 kişilik kayak evi ve bungalovlarla hizmet veriyor. Merkezde bugünlerde pandemi ve karın geç yağması nedeniyle, önceki yıllara göre sakin günler yaşanıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetre olarak ölçüldüğü merkezde kayak ve kızak pisti misafirler için hazırlandı. Salgın nedeniyle yılbaşını da kapsayacak 4 günlük kısıtlama dolayısıyla kayak merkezine rezervasyonlarda hareketlilik başladı.

Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi 800 ve 600 metre uzunluğundaki iki pist, 1,5 kilometrelik teleski hattı ve saatte 300 kişi taşıma kapasiteli babylift ile amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veriyor.

Merkez, yılbaşında kısıtlamaları gözden uzak ve güvenli bir tatile çevirmek isteyen doğaseverlere alternatif sunuyor.

"PANDEMİ KURALLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletme Müdürü Abdullah Eroğlu, pandeminin etkisi ve karın geç yağması nedeniyle sezonun geç başladığını söyledi.

Kayak pistinde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını belirten Eroğlu, "Biraz daha kar yağarsa daha güzel olacak. Pandemi kurallarına uygun şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Konaklama yapan misafirlerimiz kısıtlama saatlerinde de kurallara uygun şekilde kayak pistinden ve restoranlarımızdan faydalanabiliyorlar" dedi.

Eroğlu, merkezde 150 kişilik otelin de hizmet verdiğini ifade ederek, "Şu anda doluluk oranlarımız düşük, yüzde 50 doluluk oranımız var. İlerleyen günlerde bu sayının artacağını düşüyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık, misafirlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Yılbaşı nedeniyle 4 günlük kısıtlama uygulanacağını anımsatan Eroğlu, otelde yılbaşına ilişkin eğlence programı düzenlenmeyeceğini aktardı.

Eroğlu, eğlence olmamasına karşın misafirlerin kayak pistini kullanabileceklerini, otelin diğer imkanlarından faydalanabileceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kısıtlamalara, kurallara riayet ederek konuklarımızı ağırlıyoruz. Kısıtlamada otelimiz konaklamaya açık. Pandemi kurallarına uygun şekilde, hijyen kurallarına uyarak misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Yılbaşı için rezervasyonlarımız şu anda yüzde 50'yi geçti. Rezervasyon almaya devam ediyoruz. Tüm doğaseverleri Zigana'nın eşsiz doğasında pandemiden, virüsten uzak bir tatile davet ediyoruz."

Giresun'un Görele ilçesinden tatil için merkeze gelen Hasan Birinci ise kayağı Zigana Dağı'nda öğrendiğini söyledi.

Her yıl kayak için burayı tercih ettiğini anlatan Birinci, bu yıl da kar yağışının ardından soluğu dağda aldığını vurguladı.

Birinci, pandemi dolayısıyla rezervasyon yaptırdıktan sonra kayabildiklerini dile getirerek, "Önceki yıllarda daha fazla kar yağıyordu. Bu mevsimde 1 metre kar olması gerekiyordu ama iklimler değişti. Önceki yıllar geldiğimizde tıklım tıklım olurdu. Kayak sırası beklerdik ama şimdi sessiz ve sakin" dedi.