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Zigana Geçidi'nde yoğun kar! Ulaşım durma noktasına geldi

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı vatandaşlar bölgede ateş yakarak eğlendi

13.01.2020 - 03:24 | Güncelleme:
Zigana Geçidi'nde yoğun kar
AA

Gümüşhane'de öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Torul ilçe sınırlarındaki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda bulunan, Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerindeki Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken sürücüler, kayganlaşan yolda zor anlar yaşıyor.

AA'nın haberine göre; Karayolları ekiplerinin temizlik ve tuzlama çalışması yürüttüğü geçitte tipi yüzünden ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Mersin'den Trabzon'a yük taşıyan tır sürücüsü Soner Karakuyu, kar nedeniyle ilerleyemediğini ve yolda kaldığını söyledi.

Mersin'den Zigana Dağı'na gelene kadar kar yüzünden hiçbir sorun yaşamadığını anlatan Karakuyu, "Burada kaldık. Bu havada buradan çıkma şansımız yok. Karayollarının yolu açıp tuzlaması gerekiyor. Yeni Zigana Tüneli bitince inşallah bu sorunları yaşamayacağız." diye konuştu.

Irak'tan Trabzon'a giden ve kar dolayısıyla yoluna devam edemeyen tır şoförü Levent Bulut da aracında zincir olmasına rağmen Zigana Geçidi'ni aşamadığını belirtti. Bulut, sürücülere kar nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları tavsiyelerinde bulundu.

Öte yandan, bazı vatandaşlar, Zigana Geçidi'nin bulunduğu alanda ateş yakıp karın keyfini çıkardı.

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