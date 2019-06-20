Haberde Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın öncelikli olarak orta saha transferi istemesine rağmen Perez'in Neymar transferini stratejik bir hamle olarak gördüğü ve Eden Hazard'ın ardından 27 yaşındaki oyuncuyu da kadroya katarak forma, reklam ve tribün gelirlerini artırmanın hesaplarını yaptığı da kaydedildi.