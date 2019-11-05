05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şampiyonlar Ligi A Grubu 4´üncü maçında yarın kendi sahasında Galatasaray´ı konuk edecek olan Real Madrid´te teknik direktör Zinedine Zidane ve futbolcu Marcelo maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Yarınki maçın öneminin farkındayız. Yarın iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız" diyen Zidane, "Taraftara her zaman ihtiyacımız var. Taraftarlar, karşılaşmaların zor anlarında bize yardım ediyor. Oyuncuların, taraftarın desteğine her zaman ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
"JAMES VE BALE YARIN FORMA GİYEMEYECEK"
Takımdaki sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zidane, "Brugge maçında Bale´i kullanamadık. Şu anda da geri dönmek için hazır değil. Milli takım arasından sonra durumuna bakacağız. Onunla ilişkim iyi. Gareth ile bir problemimiz yok. Takımda kalmasını istiyorum. James de oynamak için hazır değil, kendini çok rahat hissetmiyor" şeklinde konuştu.
Öte yandan Zidane, Mbappe´nin Real Madrid ile adının anılması üzerine ise, "Mbappe her zaman rüyasının Real Madrid'de oynamak olduğunu söyledi" diye konuştu.
MARCELO: ÇOK ZOR OLACAĞINI BİLİYORUZ
Yarın kendileri için önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Marcelo, "Çok zor olacağını biliyoruz, çok motive olduk, zor olacak ama bu tip maçları oynamayı seviyoruz. Yarın neredeyse final olabilir" ifadelerini kullandı.
"BASKIYA ALIŞAMAZSINIZ"
Real Madrid´te oynamanın bir getirisi olarak baskıyı her zaman hissetiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Hiç bir zaman baskıya alışmazsın. Dünyanın en iyi takımında oynamak için ödediğin bedel bu. Çok fazla sorumluluğumuz var ve bu sorumluluk, sadece oynadığımız zaman geçerli değil" dedi.
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