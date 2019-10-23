Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid'e sahasında 1-0 mağlup olurken İspanyol ekibinin hocası Zinedine Zidane açıklamalarda bulundu.

Fransız çalıştırıcı zor bir maç çıkardıklarını belirterek "Galatasaray, bu taraftarı arkasına alarak sayısız problem çıkardı. Ayrıca bireysel olarak önemli oyuncuları var. Biz de şiddetli bir oyun oynadık ve çok pozisyona girdik. Yapılması gerekenleri yaptık. Buradan 1-0 ile çıkmak zordu ama başardık. Aslında hak ettik, 3-0 yapmalıydık. Thibaut Courtois kalitesini gösterdi. İlk yarıda çıkardıkları, rakip forvetleri etkisiz hale getirdi. Çok iyi de defans yaptık, bunu da yapabiliyoruz. Bir golde kaldığımız için üzgünüm, daha çok atmalıydık ama olsun. Eleştiri ve baskı her zaman başınıza gelir. Madrid gibi dev bir camiada bu baskıyı her zaman hissedersiniz. Çalışmaya devam ederek, cesaretinizi ve konsantrasyonunu kaybetmezsiniz" ifadelerini kullandı.