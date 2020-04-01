Zico'dan yeşil ışık!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken, Kanarya'nın eski antrenörü Zico'dan flaş bir paylaşım geldi... Brezilyalı efsane, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve altına, "Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan fotoğraflar aldım. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle teknik ekip, futbolcular, yönetim ve fantastik taraftara... Fener gücü!" mesajını yazdı. Bu paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.

Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken, adaylar arasında Zico da bulunuyor... Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz haftalarda ise "Zico&Alex modeli" gündeme gelmişti. Brezilyalı çalıştırıcı, 2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve bu sürede 94 resmi maçta görev yapmıştı. Zico'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselmiş ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

EROL BULUT: TEKLİF ALMADIM

Adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Erol Bulut, "Fenerbahçe’de 4 yıl oynadım. Eski futbolcuları olarak aramızda zaten olan bir sevgi vardı. Ben de şu an Alanyaspor'un teknik direktörüyüm. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde bitiririz ama Fenerbahçe ile benim hiçbir görüşmem olmadı, oradan da bana bir teklif gelmedi" dedi.