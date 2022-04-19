DHA

'Antalya'nın akciğeri' olarak adlandırılan ve 2010´da Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralanan Vakıf Zeytinliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, ATSO, AESOB gibi kent dinamiklerinin bir araya gelip kurduğu Zeytinpark A.Ş. ile koruma altına alındı.

DHA'nın haberine göre Avrupa'da bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alan konumundaki Zeytinpark, 2 milyon 630 bin metrekarelik arazisinde 20 bini zeytin, toplam 25 bin ağacı barındırıyor. Zeytinlikte, yılda 100 tona yakın zeytin hasadı yapılıyor.

Antalya'nın coğrafi işaretli zeytini tavşan yüreği ile manzalina, memecik, tavşan ve Ayvalık türleri başta olmak üzere 10'a yakın zeytin türü ile narenciye, çam, ardıç, selvi, sandal (dağ çileği), palmiye gibi toplamda 25 bin ağacın yer aldığı Zeytinpark, kuşlar başta olmak üzere tilki, sincap, kaplumbağa, sürüngenler gibi bazı yaban hayatı türlerini de barındırıyor. Bitki çeşitliliği de oldukça zengin olan zeytinlikte kekik, ada çayı gibi doğal tıbbi aromatik bitkilerin yanı sıra beyaz ve sarı papatyalar, ekşi yonca çiçeği, mor yıldız, anemonlar ve onlarca çiçek türüyle de özellikle ilkbahar aylarında görsel şölen yaşanıyor.

200'Ü AŞKIN BAŞVURU

ATB Başkanı Ali Çandır ve Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun'un iş birliğiyle Zeytinpark'ta, ilkbahar dönemi göçmen kuş türleriyle ilgili etkinlik düzenlendi. Kuş gözlemi meraklısı 200'ü aşkın kişinin sosyal medya üzerinden başvuruda bulunduğu etkinlik için 20 kişi seçildi. ATB Başkanı Çandır ve Gökçe Coşkun´un da katıldığı ilk etkinlikte 20 tür gözlendi.

Katılımcıların göçle gelen birçok kuş türünü ilk kez gözlemleme şansı elde ettiklerini belirten Gökçe Coşkun, bu durumun büyük farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Antalyalılar için şehir merkezinde çevreye duyarlılığı artıracak tamamen doğal bir alan olduğunu anlatan Coşkun, "Zeytinpark, şehir içinde doğayla temas kurabileceğimiz çok önemli bir alan. Etkinlikte 20 türü gözlemledik. Kumru, ak karınlı ebabil, gümüş martı, şahin, maskeli ve kızıl başlı örümcek kuşları, alakarga, leş kargası, büyük baştankara, kır ve ev kırlangıcı, Arap bülbülü, çıvgın, kara başlı ötleğen, küçük ak gerdanlı ötleğen, karatavuk, serçe, ak kuyruksallayan, ağaç incir kuşu ve ispinoz" diye konuştu.

1200 YAŞINDA AĞAÇ VAR

Zeytinpark'ta, 5 yıl önce Manisa'da yol yapım çalışmaları nedeniyle kesilecekken, köklenerek Antalya'ya taşınan 760 ve 1200 yaşında iki zeytin ağacı da yer alıyor. Ağaçlar arasında oluşturulan patika yollarda, doğayla iç içe yürüyüş yapılabiliyor. Alan içerisindeki tüneli andıran ardıçlar ve patika yol, yürüyüşlerin en güzel noktalarından birini oluşturuyor. Doğa yürüyüşü ve bisiklet parkurları da bulunan alanda, toplam uzunluğu 29.3 kilometrelik 7 parkura, sincap, tavşan, kelebek, karınca, kertenkele, kuş ve kaplumbağa adları verildi.