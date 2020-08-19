Zeytinci cinayetinin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi - BURSA

AA

Gemlik ilçesinde yakalanan katil zanlısı Erkan K. (52) ile cinayet sırasında bu kişiye yardım ettikleri ileri sürülen A.A. (42) ve A.A'nın (36),İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, polisin geniş güvenlik önlemi altında Bursa Adalet Sarayına getirildi.Erkan K'nin, kayınpederini öldürdüğü için 16 yıl hapis yattığı, zeytincilik firması sahibi maktul Sezai Katmer ile cezaevinden tanıştığı ve ondan önce tahliye edildiği öğrenildi.Katmer'in firmasında çalışmaya başlayan Erkan K. ile 17 Mayıs'ta cezaevinden çıkan Sezai Katmer arasında zeytinlikteki bağ evinde mal paylaşımı yüzünden tartışma yaşandığı, cinayetin bu nedenle işlendiği belirtildi.