İHA

Olay, saat 22.30 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/1 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, temeli kazma çalışması devam eden inşaat alanına paralel kaldırımda henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi. İHA'nın haberine göre; çöken kaldırımda park halinde olan otomobil inşaat sahasına kayarak asılı kaldı.

Otomobil içerisinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çökme nedeniyle inşaat alanına kayan otomobili vinç yardımıyla kaldırırken Zeytinburnu zabıta ekipleri ise çökmenin meydana geldiği inşaat alanını demir bariyerlerle çevrelerken sokak şeritlerle trafiğe kapatıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri çökmenin nedenine ilişkin soruşturma başlattı.