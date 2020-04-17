Zeytinburnu’nda geri dönüşüm merkezinde yangın

İtfaiye ekipleri geri dönüşüm merkezinin kağıt atıkların sınıflandırılarak paketlendiği bölümünde çıkan yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ile ilgili polis ve belediye zabıta ekipleri soruşturma başlattı.