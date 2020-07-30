Zeytinburnu'ndaki zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı - İSTANBUL

İddiaya göre, D-100 Karayolu'ndan Topkapı istikametine giden İbrahim Boncuk, kullandığı 03 VK 542 otomobille başka bir araçla yarışa girdi.Zeytinburnu mevkisinde makas attığı sırada aracının kontrolünü kaybeden Boncuk, bu sırada aynı istikamette giden Numan Önder yönetimindeki 34 TEL 76 plakalı taksiye çarptı. Otomobil savrularak bariyerlere çarparken kontrolden çıkan taksi de yan şeridinde ilerleyen Mehmet Canbolat yönetimindeki 35 HB 1211 plakalı araca çarptı.Mehmet Canbolat'ın kullandığı otomobil de refüje çarparak havalandı, ardından yan yolun bariyerlerine çarparak takla attı.Kazada, sürücülerden İbrahim Boncuk ağır olmak üzere, aynı araçtaki Hakan Boncuk ile diğer otomobilin sürücüsü Canpolat ve yanındaki bir kişi yaralandı.İbrahim Boncuk'un aracından yola savrulan çok sayıda alkollü içki şişeleri dikkati çekti.Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.
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