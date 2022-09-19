Tarihi fırında yangın çıktı

Zeytinburnu'nda tarihi bir fırında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde tarihi fırında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.