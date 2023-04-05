Park halindeki otomobilde cansız beden bulundu

Olay, Kazlıçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşkardeşler Sokak'ta park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobildeki kişiyi kanlar içinde görünce itfaiyenin yardımı ile otomobilin camları kırılarak kapısı açıldı. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri otomobildeki kişinin R. Ş. (32) olduğunu ve yanında silah olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından R.Ş'nin cansız bedeni, Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.