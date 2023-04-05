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Zeytinburnu'nda otomobilde cansız beden bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda park halindeki bir otomobilde silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu

Giriş: 05.04.2023 - 03:37 | Güncelleme: ABONE OL
Zeytinburnu'nda otomobilde cansız beden bulundu
Park halindeki otomobilde cansız beden bulundu
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DHA

Zeytinburnu'nda park halindeki otomobilde, silahla vurulduğu belirlenen kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis, silahla vurulan kişinin intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Kazlıçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşkardeşler Sokak'ta park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobildeki kişiyi kanlar içinde görünce itfaiyenin yardımı ile otomobilin camları kırılarak kapısı açıldı. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri otomobildeki kişinin R. Ş. (32) olduğunu ve yanında silah olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından R.Ş'nin cansız bedeni, Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kişinin intihar ihtimali üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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