AA

Zeytinburnu'nda millet bahçesi için askeri lojmanların yıkımına başlandı



- Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: - "3 ay içerisinde etrafta görünen bütün askeri lojmanları yıkacağız. Yerine 55 bin metrekare büyüklüğünde hem Zeytinburnu'nun hemde bölge için önemli yeşil alan kazandıracağız"

Zeytinburnu'nda 55 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan millet bahçesin yerinde bulunan askeri lojmanların yıkımına başlandı.

Toplam 48 blok, misafirhane, gazino, düğün salonu ve diğer hizmet binalarının bulunduğu alanın yıkım çalışmalarının 3 ayda tamamlanması planlanıyor.

Yıkımın çalışmalarının ardından yapımına başlanacak olan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde ise yansıma havuzu, şelale, yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, Türk bahçesi, çeşitli bahçeler ile oyun alanları yer alacak.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yıkım çalışması öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sürecinin 2014 yılında başlayan ve ilçenin tam merkezinde bulunan askeri lojmanların millet bahçesi için yıkımına başlayacaklarını söyledi.

Lojmanda toplamda 56 yapının olduğunu aktaran Arısoy, "3 ay içerisinde etrafta görünen bütün askeri lojmanları yıkacağız. Yerine 55 bin metrekare büyüklüğünde hem Zeytinburnu'nun hemde bölge için önemli yeşil alan kazandıracağız. Millet bahçesinin ihalesi yapıldı ve sözleşme süreci devam ediyor. Millet bahçesi projesinde burada bulunan tüm ağaçların rolövesi işlendi ve yıkımı bu ağaçlar korunarak gerçekleştirilecek." dedi.

Yıkımın tamamlanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi yapılan millet bahçesinin inşatına başlanılacağını dile getiren Arısoy, alanın tüm ilçeye yürüme mesafesinde olacağını kaydetti.

Arısoy, millet bahçesinin etrafında Zeytinburnu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, kültür merkezi, emniyet müdürlüğünün yer aldığını söyledi.

Bir gazetecinin proje içerisinde yer alan rezerv konutların ne olacağı sorusuna ilişkin Arısoy, şöyle cevap verdi:

"Askeri lojmanların yıkımından elde edecek alanın 55 bin metrekaresinde millet bahçesi yapılacak. 20 bin metrekaresine de rezerv konut alanı yapılacak. Bunun da projeleri şu anda çalışılıyor. Burada 20 bin metrekarelik alandan elde edilecek konutu Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm için kullanacağız. rkiye'de pek örneği olmayan rezerv konut üzerinden kentsel dönüşüm yapmayı planlıyoruz."