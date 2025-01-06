Zeytinburnu'nda liselere 2 bin TL destek

İstanbul'un Zeytinburnu Belediyesi'nden lise öğrencilerine 2 bin TL eğitim desteği verecek.

Üniversite sınavını kazanan gençlere 10 bin TL Başarı Ödülü'nün yanı sıra üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere Dijital Eğitim Seti dağıtan Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi'nden ilçede ikamet eden lise öğrencilerine bir destek daha geldi.

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi, Zeytinburnu'nda ikamet eden 12. sınıf öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL eğitim desteği verecek.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nden (ZEYGEM) yapılan duyuruda eğitim desteği için aranan şartlar ise şöyle: T.C vatandaşı olmak, Zeytinburnu'nda ikamet etmek, 12. sınıf ve örgün eğitim alıyor olmak.

Akşam lisesi ve açık öğretim lisesi başvurularının dikkate alınmayacağı destek programına, 19 Ocak 2025 tarihine kadar zeygem.org.tr adresinden çevrimiçi olarak başvuru yapılabilecek.