Zeytinburnu'nda kısıtlamaya rağmen açık olan kıraathane mühürlendi

AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 7 Mayıs'ta kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.

Veliefendi Mahallesi Semiha Şakir Caddesi üzerindeki bir kıraathanenin açık olduğu ve içeride 16 kişinin bulunduğunu tespit eden ekipler, kıraathanedekilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 50 bin 880 lira idari para cezası uyguladı.

İş yerinin sahibi Hakkı K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.