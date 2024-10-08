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        Haberler Gündem Güncel Zeytinburnu'nda kış kayıtları başladı | Son dakika haberleri

        Zeytinburnu'nda Kış Spor Okulları kayıtları başladı

        İstanbul'un Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği ve 10 farklı branşta eğitimlerin verildiği "Kış Spor Okulları"nda 4'üncü dönem kayıtları başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:38
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        Zeytinburnu'nda kış kayıtları başladı
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        İstanbul'un Zeytinburnu Belediyesi'nin "Kış Spor Okulları"na kayıtlar başladı. 10 farklı spor branşta hizmet verecek olan Kış Spor Okulları'ndan, Zeytinburnu'nda ikamet eden 5-16 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

        Ön kayıtlar, 18 Ekim 2024 tarihine kadar www.zeytinburnu.istanbul adresinden çevrimiçi olarak kabul edilecek. Daha sonrasında asıl kayıt ve kabuller, Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası, Merkezefendi ve Beştelsiz Yüzme Havuzu'na müracaatla gerçekleşecek.

        Sadece cumartesi ve pazar günleri ilçedeki farklı okulların spor salonları, yüzme havuzu ve spor tesislerinde verilecek eğitimlerde yüzme, okçuluk, tenis, masa tenisi, voleybol, taekwondo, basketbol, jimnastik, buz pateni ve karate kategorileri yer alıyor.

        Okullara kayıt yaptıran öğrencilerin sadece tek bir branşı seçme hakkı var. Eğitimlerin tamamı alanında uzman eğitmen kadrosu tarafından veriliyor. Zeytinburnu Belediyesi, kursa katılanlara eşofman takımı hediye ediyor.

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