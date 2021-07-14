İBB’ye ait “500İG gezici kütüphane eğlenerek öğreniyoruz” adlı etkinlik otobüsü faaliyetini sürdürürken Zeytinburnu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.
"İYİ NİYET GÖREMİYORUZ"
Zeytinburnu Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Belediyemize ait alanlardaki etkinlikler için izin alınması gerekmektedir. Bütün kurumlar için geçerli olan bu durum çok iyi bilindiği hâlde, daha önce araç girmemiş bir yeşil alana otobüs çekilmesinde iyi niyet göremiyoruz. Çocuklarımızın üzülmesinin sebebi bu iş bilmezliktir.
KAFTANCIOĞLU'NDAN TEPKİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğu, sosyal medya Twitter üzerinden yapılan müdahaleye tepki göstererek, "Sebep?
Siyasi hırs uğruna bari çocuklara kıymayın diyeceğim ama nafile.. Vatandaşı görmeyen, şuradaki çocukların mutluluğunu hissedemeyen bir anlayışın tezahürü bu davranış Bu anlayıştan hep birlikte kurtulacağız hem de çok yakında" ifadelerini kullandı.
"DERDİNİZ ÇOCUKLAR DEĞİL"
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Aksoy da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu görüşlere yer verdi: Biz sizi dün bekliyorduk! İBB Meclisinde, 36 yıldır tahsisli olarak Belediyemiz tarafından kullanılan Kazlıçeşme Sanat’a el koymaya çalıştığınızı, son 5 yılı için 22 milyon ecrimisil borcu gönderdiğinizi pazartesi açıklamıştım! Derdinizin çocuklar olmadığını herkes biliyor!
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