Zeytinburnu'nda HES kodlu kültür sanat sezonu açılıyor

Açılışı 9 Ekim'de yapılacak yeni sezonda salonların kapasitesi yarıya indirilip, bina içinde maske, mesafe, temizlik kuralları uygulanacak.
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun açılış programında konser vereceği sezonun etkinliklerine katılımda HES kodu zorunlu olacak.
Yeni sezonun ilk etkinliği ise Mehmet Çebi koleksiyonundan faydalanarak hazırlanan Hattat Ahmet Bursalı’nın "Şifa" isimli sergisi olacak.
Hüsn-i hat sanatına getirdiği yeni ve özgün yorumlarıyla tanınan Bursalı'nın şifa ayetleri icralarının yer aldığı sergi, 22 Kasım'a kadar Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.
- Ziya Gökalp anılacak
Samet Karagöz'ün düzenlediği "Yüzyüze İmza ve Söyleşi" programının bu ayki konuğu yazar Tarık Tufan olurken, Ömer Türker "İslam Düşüncesi", Ekrem Demirli "Tasavvuf ve Şiir", Asım Öz "Kavramların İzinde", Cemal Şakar "Edebiyat Ne Söyler" programlarına bu yıl da devam edecek.
Yusuf Turan Günaydın'ın "Kitaphane Söyleşileri"ne başlayacağı ekim ayında, Bünyamin Yılmaz "Konuşmalar" başlıklı programda Hüsrev Hatemi'yi ağırlayacak.
Bu yıl ilk defa Murat Çekin moderatörlüğüyle başlayan "Müzikli Söyleşi" programının ilk konuğu Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi piyanist-müzikolog Doç. Dr. Evren Kutlay olacak.
Fikir adamı, sosyolog ve tarihçi Ziya Gökalp, vefatının 96'ncı yılında, moderatörlüğünü Prof. Dr. İsmail Coşkun’un gerçekleştireceği, Prof. Dr. Yücel Bulut, Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Prof. Dr. Murteza Bedir'in sunum yapacağı panelle anılacak.
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