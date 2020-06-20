Zeytinburnu'nda eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi'nde, 4 Haziran'da, kendisinden boşanmak isteyen eşi Nurtaç C'yi (49) silahla yaralayan Ragıp C. (46) emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına ifade veren Ragıp C, Nurtaç C’nin 23 yıllık eşi olduğunu, 1 Haziran’da eşiyle iş meseleleri nedeniyle tartışmaya başladıklarını, bu tartışmada elinde bulunan çaydanlığın yanlışlıkla eşinin koluna ve üzerine döküldüğünü, bu olayda bir kastının olmadığını söyledi.
Şüpheli Ragıp C, 4 Haziran’da eşi ile Mersin’e gitme konusunda tartıştıklarını, eşine sürekli olarak işinin olduğunu, gitmemesi gerektiği söylediğini ancak eşinin kendisini dinlemeyerek her defasında gideceğini belirttiğini anlatarak, "Bunun üzerine aramızda tartışma yaşandı. Tartışma sırasında eşime hitaben 'Ben seni bırakmam, bu dükkanımız, bu dükkanı pazartesi açmamız lazım.' dedim. Bunun üzerine eşim bana 'Ben gideceğim. Köpek gibi bana mecbursun. Dükkan benim adıma, bu dükkanı sana açtırmam.' dedi ve böylece tartışmaya devam ettik. Eşim bu sırada rahmetli babama bile küfür etti." dedi.
Bir anda kontrolünü kaybederek, kapı giriş dolabında bulunan ruhsatsız silahı aldığını anlatan şüpheli Ragıp C, ifadesine şöyle devam etti:
"Silahı aldıktan sonra eşime 'Gitmeyeceksin, burada kalacaksın.' dedim ve kontrolümü kaybederek, bacaklarına doğru ateş ettim. Eşimin bacaklarından başka herhangi bir vücut bölgesine ateş etmeye çalışmadım. Olayın şoku ile kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Eşimi kanlar içinde görünce çok korktum ve olay yerinden kaçtım. Hatta kaçarken kapıyı açık bıraktım. Kapıyı açık bırakmamın sebebi komşularımın eşimi fark ederek, ambulans ve doktor çağırmasını sağlamaktı. Daha sonra oğlumu aradım ve kendisine 'Annenin ağzını burnunu kırdım, annen kötü durumda, acil ambulansı ara.' diye söyledim. Sonrasında kaynanamı aradım ancak kaynanam telefona cevap vermedi. Kayınpederimi arayarak, 'Sizin yüzünüzden, evimi yıktınız, karımı vurdum.' dedim ve telefonu kapattım."
Olayda kullandığı silahı iş yerini korumak amacıyla aldığını savunan şüpheli Ragıp C, eşini vurmayı önceden planlamadığını, olayın aniden geliştiğini ve eşini vurduğu için çok pişman olduğunu ileri sürdü.
Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ragıp C’nin "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
- Olayın geçmişi
Zeytinburnu'nda Nurtaç C. ile boşanmak istediği eşi Ragıp C. tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine Ragıp C, eşini silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.
Bacaklarından yaralanan kadın, kanıyla yere "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum." yazmıştı.
Nurtaç C, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli Ragıp C. ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta yakalanmıştı.
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